Riportare in Italia Insigne? Per la Fiorentina sarebbe una rivoluzione tattica troppo grossa e allora ci pensano nella Capitale

Non è cosa per la Fiorentina un possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne, anche perché la rosa viola è architettata intorno ad un modulo che gli esterni non li prevede. E non a caso se ne sono andati tutti i possibili interpreti negli ultimi mesi. L'ex capitano del Napoli per altro, è reduce da un paio di stagioni in Canada e la rivoluzione tattica che servirebbe per inserirlo nel gruppo viola sarebbe troppo pesante.

E quindi a Insigne ci sta pensando concretamente la Lazio, secondo Il Messaggero, vista la presenza di Sarri che fu protagonista con lui a Napoli.