Volpato: "Ecco il motivo per cui ho scelto di giocare per la Nazionale australiana"

A poco piu di una settimana dall'esordio al Mondiale con l'Australia, l'esterno del Sassuolo Cristian Volpato, da qualche settimana accostato alla Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della federazione australiano, svelando le motivazioni dietro la scelta di sposare la Nazionale: fondamentale l'amicizia con il difensore del Parma Alessandro Circati.

“Io e Circati…”

“lo e Circati ci siamo incontrati in un Roma Under 18 contro Parma Under 18 e poco prima della partita ho visto questo ragazzo che sembrava australiano... non sapevo che ci fosse un altro australiano in Italia. Ha segnato un gol contro di noi e poi ovviamente dopo ho capito che era australiano, poi ci siamo incontrati nella nazionale italiana Under 20. Quindi eravamo due australiani nella stessa stanza ed è stato bello, in un certo senso, ambientarsi con un altro di questo Paese”.

"E' stato Circati a convincermi a giocare per l'Australia"

Ha anche aggiunto: "Da allora siamo rimasti in contatto e ci sentiamo sempre. È davvero un bravo ragazzo e un ottimo difensore e lo dimostra anche qui come nell'ultima partita che abbiamo giocato, Parma-Sassuolo. Ha cercato di convincermi a venire in nazionale e io ho detto ok, vengo. Quindi è stato davvero bello".