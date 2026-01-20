Viviano: "Commisso ha fatto errori, ma li fecero anche i Della Valle. Avevamo una persona che metteva soldi, ma non ci andava bene"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato al podcast di Aura Sport, dicendo la sua su Rocco Commisso, presidente viola scomparso qualche giorno fa.

Le parole di Viviano

“Credo che Commisso sia stato un grande presidente per la Fiorentina. Anche solo per il Viola Park, che per l'Italia è una struttura incredibile. E' una cosa futuristica e inimmaginabile. Ha messo passione e soldi. Sia lui che Barone hanno fatto errori, ma li hanno fatti anche i Della Valle, con cui io mi sono trovato benissimo”.

La considerazione pubblica di Commisso

“E' un peccato che tutto quello che voleva fare non gliel'hanno fatto fare, perché qui è impossibile farlo. Lui avrebbe fatto da zero. La follia è che parliamo di passione. E sempre meno famiglie vanno allo stadio. Trovi una persona come Commisso che butta soldi e nonostante questo non andava bene".