Massimo Benassi: "Puntare su Amatucci scelta logica, conosce benissimo il calcio spagnolo. L'amichevole con la Fiorentina..."

Massimo Adalberto Benassi, CEO che ha seguito la rinascita del Deportivo La Coruna promosso in Liga, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com, che ha parlato dell'acquisto di Amatucci dalla Fiorentina, spaziando poi sulla prossima amichevole al Viola Park.

‘Amatucci scelta logica per il Deportivo La Coruna’

“Noi valutiamo il profilo del giocatore e l'età. Abbiamo alcune regole non scritte: il 25% della rosa deve arrivare dal settore giovanile, il 50% deve essere under 25. Queste sono le basi. E Lorenzo Amatucci, dopo un anno in Spagna, parla perfettamente spagnolo e conosce benissimo il calcio e l’ambiente spagnolo. Ci è sembrata una scelta logica puntare su di lui, all'interno della nostra programmazione sportiva".

‘Abbiamo visitato il Viola Park, piacevole sorpresa’

"Le amichevoli con Genoa e Fiorentina? Fanno piacere, è anche un pretesto per me per tornare in Italia. Anche questo fa parte di una pianificazione, visto che siamo stati l’anno scorso in Inghilterra e prima ancora in Portogallo: tutto questo è l’unione tra la parte sportiva, lo sviluppo del nostro progetto, la ricerca di avversari di alto livello nella parte finale della preparazione. A livello personale e professionale è molto bello tornare in Italia. Abbiamo visitato il Viola Park credo quasi due anni fa, ed è stata una una piacevole sorpresa. Strutture così servono in Italia, ma anche in Spagna. E contiamo che il nostro possa essere uno di quelli".