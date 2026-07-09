UFFICIALE: La Fiorentina saluta definitivamente Amatucci
Lorenzo Amatucci. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
Adesso è ufficiale: Lorenzo Amatucci saluta definitivamente la Fiorentina.
In maniera laconica, con due righe, il club viola ha sancito la fine del rapporto col giocatore che si trasferisce ancora in Spagna: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci all’ R.C. Deportivo”.
Dalla Liga 2 alla Liga vera e propria: dopo una stagione trascorsa al Las Palmas, Amatucci prova adesso il grande salto nella massima serie iberica. I gigliati dovrebbero incassare una cifra che si aggira intorno ai tre milioni di euro.
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