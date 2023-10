Milenkovic non brilla ma per Stojkovic non è in discussione. Il difensore viola prenderà parte ai prossimi impegni della Serbia

Da poco diramati i convocati di Stojkovic per i prossimi impegni della Serbia. Presente in lista il difensore viola Nikola Milenkovic, in netta difficoltà con la Fiorentina dopo il rientro dalla sosta per le Nazionali ma ormai una colonna della compagine balcanica.

La Serbia giocherà in amichevole contro il Belgio il 15/11 e poi il 19/11 con la Bulgaria, in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei. Presente naturalmente anche il prossimo avversario viola, l'attaccante ex Fiorentina Dusan Vlahovic.

Ecco di seguito l'elenco completo: