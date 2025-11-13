La voglia di investire su Beltran che non è venuta meno. E il Flamengo punta anche ad un altro attaccante in Italia

L'esperienza al Valencia per il momento è da definire deludente e le sue prospettive alla Fiorentina sono quel che sono, praticamente nulla. Presto Lucas Beltran sarà chiamato a guardarsi intorno per trovare una nuova squadra.

Il viola e un altro attaccante ‘italiano’

La possibilità di trasferirsi in Brasile per lui non è venuta meno. Stando a tante fonti del paese sudamericano, il Flamengo intende investire in due attaccanti per la prossima stagione 2026 e sta tenendo d'occhio proprio Lucas Beltran, oltre a Valentín Castellanos, attualmente alla Lazio.

Il rifiuto la scorsa estate ma ora…

La scorsa estate l'argentino ha rifiutato questa possibilità, ma non è detto che faccia lo stesso una seconda volta, visto che giocare in Europa non è che gli stia dando grandi soddisfazioni.