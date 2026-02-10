Il dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato a Radio bruno della situazione in casa Fiorentina, tra mercato e futuro, in vista dell'ultima parte del campionato.

Le parole di Vitale

“Paratici sicuramente ha parlato alla squadra e sicuramente ha un filo diretto con Vanoli. Io sono convinto che la squadra si salva, ma lui lo vedo in difficoltà. Io mi auguro che la Fiorentina faccia risultato a Como. Vanoli è un ragazzo preparato, ma da quando è arrivato ci ha messo tanto per passare a quattro e poi si perde troppi punti alla fine. Per me è arrivato al capolinea, così non si può continuare”.

E sul mercato

“Rugani è un giocatore con poca personalità, ma è un buon difensore. Non è quello che ci serviva: siamo andati a spendere 30 milioni per due centrocampisti come Fabbian e Brescianini e ce ne bastava uno. A noi serviva un centrocampista come Matic del Sassuolo. Io avrei tenuto Nicolussi Caviglia”.