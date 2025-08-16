Il trequartista dell'Hellas Verona Tomas Suslov ha rimediato un brutto infortunio durante un allenamento in preparazione della prossima stagione. Per il calciatore slovacco si tratta della rottura del legamento crociato anteriore sinistro.

Come detto dal tecnico del Verona Zanetti, durante la conferenza stampa prima della partita di Coppa Italia contro l'Audace Cerignola, questa situazione complica i piani della squadra scaligera, che adesso è costretta a tornare sul mercato.

Negli scorsi giorni era emersa la possibilità di un ritorno a Verona del viola Barak. il giocatore è ormai ai margini della Fiorentina ed è in cerca di una squadra. La necessità del Verona di rimpiazzare Suslov potrebbe portare ad una nuova accelerata della trattativa.