Il Bologna continua a seguire Biraghi, ma l'ex capitano della Fiorentina non è una priorità per i rossoblù. E il possibile affare...

Il Corriere dello Sport fa il punto su quello che è l'interesse del Bologna di Italiano per l'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, finito fuori rosa a Firenze e in attesa di essere ceduto. Attualmente non è una priorità per Sartori e Di Vaio, concentrati su altri possibili acquisti in altre zone di campo.

Tra l'altro ancora non è chiara la volontà di Lykogiannis, stimatissimo in casa rossoblù e che Biraghi potrebbe rimpiazzare in caso di partenza. Il Bologna dunque non forzerà per il momento la mano per Biraghi, rimandando una possibile trattativa alle prossime settimane.