De Rossi non molla Mandragora. Il Genoa chiede informazioni alla Fiorentina, le ultime

A pochi giorni dall’inizio, si entra già nel vivo del calciomercato. Sulla lista del Genoa (che questa sera ha perso contro la Roma), oltre a Mattia Perin c’è anche Christos Mandas. I rossoblù stanno insistendo per il portiere greco con la formula del prestito. Ma non solo. Il Grifone punta anche un centrocampista della Fiorentina.

De Rossi ha chiesto Mandragora

A centrocampo - scrive Gianluca Di Marzio -ci sono stati dei contati per Rolando Mandragora. Nel caso in cui decidesse di andare via da Firenze o i viola aprissero alla cessione per lui sarebbe un ritorno in Liguria.

Ritorno in Liguria?

Il classe 1997 infatti aveva già vestito la maglia rossoblù prima nel settore giovanile e poi anche in Prima Squadra tra il 2014 e 2016.