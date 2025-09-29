In un momento in cui la Fiorentina stenta a giocarsela pure con il Pisa, esattamente 16 anni fa succedeva qualcosa di indimenticabile per i tifosi viola.

Una serata indimenticabile

Allo stadio Artemio Franchi, all'epoca gremito poiché senza gli attuali lavori di rifacimento, il 29 settembre 2009 la Fiorentina batteva il Liverpool per 2-0. Un risultato, ma pure un'eventualità, ad oggi del tutto remota. Le reti, per chi non ne avesse memoria, vennero entrambe segnate da Stevan Jovetic, attaccante montenegrino esploso sotto l'egida di Prandelli a Firenze.

Un risultato storico per la Fiorentina

Le immagini che vi proponiamo non sono un granché - lo ammettiamo - anche perché sono appunto di 16 anni fa. E allora chiudete gli occhi e rivivete questi momenti. Fino al fischio finale (si ringrazia Andrea Gradella per il video):

Il VIDEO