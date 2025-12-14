Polverosi: "Un altro passo falso farebbe saltare il banco, una sconfitta oggi ci farebbe sprofondare"
Il noto giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha provato ad indicare la strada verso la salvezza. Tabelle, numeri e previsioni per sperare ancora nel mantenimento della categoria.
Il bottino da ottenere
"Se qualcuno pensa che sia presto per mettersi a fare i conti, è sufficiente che dia un’occhiata alla posizione e ai punti in classifica della Fiorentina per capire che in realtà è meglio contare fin da oggi. Ultima con 6 punti, ma così ultima che se questo pomeriggio vincesse la sua prima partita in campionato resterebbe ancora in fondo. E allora, che tabella sia. Ci sono 30 punti da conquistare con 8 vittorie e 6 pareggi. Davvero tante per una squadra che in 14 non ne ha vinta una".
Il futuro della Fiorentina
"La Fiorentina è obbligata a risollevarsi subito, prendendo il massimo dei punti negli scontri diretti, a cominciare da oggi contro il Verona. La zona salvezza per i viola è a -8. Una sconfitta oggi li farebbe sprofondare, un pareggio li lascerebbe sempre ultimi da soli. E' da questo pomeriggio che capiremo se non tutto, tanto di quanto è scritto nel futuro della Fiorentina. Dopo la vittoria di giovedì sulla Dinamo Kiev, un altro passo falso rischierebbe di far saltare il banco”.