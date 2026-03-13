Galli: "Gli artefici dell'obbrobrio Franchi continuano a prendersi meriti. Sono andati col cappello in mano dalla Fiorentina"

Oltre ad essere stato portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli ha vissuto anche diverse esperienze politiche tutte nelle fila del centrodestra.

“Gli artefici dell'obbrobrio si prendono meriti”

In un suo intervento fatto su Lady Radio, Galli non ha esitato ad attaccare la giunta attuale e quella che l'ha preceduta, sul tema stadio: “Sento gli artefici di questo obbrobrio che continuano a prendersi i meriti. ”Siamo in vantaggio rispetto ad altre città", ma in vantaggio rispetto a cosa? Ho visto che ci sono stati ritardi perché si è scavato e si è trovata la roccia. Cosa pensavano di trovare sotto? Le anguille?".

“E in futuro non sarà possibile nemmeno fare concerti nello stadio”

Poi ha aggiunto: “In futuro ci renderemo conto che non sarà possibile neanche fare concerti in questo stadio per mancanza di uscite a terra. Il Comune ha avuto soldi dal ministero della cultura e sono andati col cappello in mano dalla Fiorentina, dando un bene nostro, della collettività, al club con una lunga concessione. La Juventus ha avuto questo vantaggio della concessione lunghissima, ma si è pagata i lavori tutta da sola”.