Pronti, via e c'è subito da fare per Zufferli, ma il rigore per il Napoli è sacrosanto. Manca un giallo ai partenopei

Partita tutto sommato facile per Zufferli a Firenze in occasione di Fiorentina-Napoli, partita terminata 1-3 al Franchi. Pronti via e c'è subito da fare per la macchina arbitrale.
Rigore solare
Il primo episodio sotto la lente d'ingrandimento arriva dopo appena 3 minuti, ma il fallo di Comuzzo su Anguissa in area viola è talmente netto che nessuno dei viola si azzarda a protestare. Il VAR controlla un possibile fuorigioco in partenza di azione da parte di Di Lorenzo, ma è tutto regolare. Il penalty, purtroppo, è solare.
Manca un giallo
Poco altro in una partita ad ampi tratti azzurri. Manca un giallo a Beukema poco dopo la metà del primo tempo per una strattonata su Kean. Unico giallo della gara quello per Pioli allo scadere di partita.
