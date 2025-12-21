Paratici è arrivato in Italia: sempre più vicino l'accordo. Commisso gli affida le chiavi (sportive) della Fiorentina

Nuovi passi avanti nella trattativa tra la Fiorentina e Fabio Paratici, pronto a entrare nella società viola a stretto giro. Gli ultimi aggiornamenti, come riporta calciomercato.com, danno l'accordo come sempre più vicino alla fumata bianca.

L'arrivo stamani

L'ex Juventus è arrivato in Italia stamattina, dopo aver assistito al ‘suo’ Tottenham, uscito sconfitto per 1-2 ieri sera contro il Liverpool. Commisso è convinto della scelta e avrebbe già mandato il contratto, dalla durata quinquennale, a Paratici: l'idea evidente è quella di costruire un ciclo col nuovo Head of Football, vale a dire il ponte tra la dirigenza e lo staff tecnico.

Pieni poteri

Tanta fiducia nel nuovo innesto: Commisso gli avrebbe infatti concesso pieni poteri sull'area sportiva, che implica che l'ex dirigente bianconero avrebbe voce in capitolo sullo staff, sull'allenatore e sul mercato. Un affidamento totale a quello che a tutti gli effetti è ciò che è mancato in questi anni: un uomo di calcio.