Anche dai profili istituzionali arrivano i primi messaggi relativi alla nuova presidenza della Fiorentina. Infatti, sia il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che la sindaca di Firenze Sara Funaro, hanno commentato sui propri social il passaggio di testimone di padre in figlio, con Giuseppe Commisso che prenderà le redini della società.

Le parole di Giani

"Un grande in bocca al lupo a Giuseppe B. Commisso, nominato oggi Presidente dell’ACF Fiorentina. Un incarico importante, nel segno della continuità e dell’eredità del padre Rocco Commisso. Auguri di buon lavoro anche a Mark Stephan e Alessandro Ferrari, confermati nei loro ruoli, per continuare a costruire con serietà e visione il futuro del Club. La Fiorentina è un patrimonio della città e di tutta la Toscana. Avanti Viola!".

Il commento di Funaro

“A Giuseppe B. Commisso, nominato nuovo Presidente dell'ACF Fiorentina, l'augurio di un buon lavoro per un incarico di grande responsabilità. Un impegno importante per proseguire il lavoro di Rocco Commisso. Buon lavoro anche a Catherine Commisso che entra nel consiglio di amministrazione, e a Mark Stephan e Alessandro Ferrari per la conferma nel loro ruolo. La Fiorentina è molto più di una squadra: è passione, appartenenza, storia viva della nostra città. In bocca al lupo e sempre forza Viola!”