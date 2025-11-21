Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa in vista del match fra la Fiorentina e la sua Juventus, rispondendo, inevitabilmente, ad una domanda sul rapporto di amore ed odio con Firenze.

Il rapporto con Firenze

“Ci sono già stato a Firenze. Conosco bene Firenze. Conosco bene perché nel mio passato di vita ne ho consumata moltissima lì. Accetterò qualsiasi situazione mi troverò davanti proprio perché ci sono già stato. È chiaro che poi entrerò in campo come allenatore della Juventus. Accetterò tutto. Chiaro che per l’amore che abbiamo per questo sport bisogna cercare di dare il meglio di noi stessi e non il peggio, però andrò dentro cercando di essere quello che fa o farebbe l’allenatore della Juventus”.

Una partita difficile

Spalletti continua ricordando anche qualche episodio del passato: “Io ho sempre rispettato tutti, non ho debiti con nessuno da un punto di vista morale. Io sono sereno ad essere l’allenatore della Juventus anche dentro lo stadio di Firenze. E mi aspetto una grande partita dai miei calciatori, perché lì non troveremo solo una squadra al massimo delle possibilità, ma anche una città intera che darà il massimo. Per cui per noi sarà una partita difficile. E siccome noi al di là di tanti discorsi poi raccontiamo quello che produciamo dentro le partite, siamo quelli che facciamo vedere chi siamo dentro le partite, mi aspetto questo dai miei calciatori: che si faccia vedere che siamo gente da Juventus.”