Polveriera Napoli: Il ritiro della discordia e la richiesta di chiarimento a De Laurentiis

Giovedì prossimo la Fiorentina tornerà in campo. Lo farà contro il Napoli, nella semifinale di Supercoppa.

Il ritiro della discordia

Un ambiente quello azzurro che però è tutt'altro che tranquillo in questo momento. Secondo quanto riferito da Il Mattino, i giocatori azzurri non avrebbero preso bene la decisione del presidente, Aurelio De Laurentiis, di radunare la squadra a Pozzuoli in vista del derby campano contro la Salernitana.

I giocatori l'hanno vissuto come un dispetto

Un fatto questo del quale si tornerà a parlare nei prossimi giorni. I calciatori avrebbero vissuto il ritiro come una sorta di "dispetto" nei loro confronti. Certamente queste non sono le condizioni migliori per preparare una partita importante come quella contro i viola.