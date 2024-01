Barak e il nodo riscatto: Fiorentina e Napoli si tratta anche in Arabia

Il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta trattando in prima persona con il collega della Fiorentina, Rocco Commisso, per ottenere il prestito di Antonin Barak. La notizia viene rilanciata stamani da La Gazzetta dello Sport.

Diritto contro obbligo di riscatto

Sulla ‘rosea’ si legge anche che il ceco è stato chiesto in prestito con diritto di riscatto, per un’operazione da 6 milioni. La Viola, però, vorrebbe vincolare il riscatto (obbligo), al maturare di alcune condizioni come potrebbe essere la qualificazione alla Champions degli azzurri.

Trattativa anche in Arabia

La trattativa continuerà anche nei prossimi giorni perché le due squadre si ritroveranno in Arabia e addirittura si sfideranno in semifinale di Supercoppa.