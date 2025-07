Rinnovo e prestito per un difensore della Fiorentina Femminile. Si unirà ad una neopromossa

Dopo l'ingresso in rosa di Benedetta Orsi, arrivata alla Fiorentina dopo tanti anni al Sassuolo, la dirigenza della formazione femminile gigliata comunica la cessione di un difensore già in rosa: Lucia Pastrenge.

Il comunicato della società viola

“ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’accordo con Lucia Pastrenge. Il club ha deciso di esercitare l’opzione di prolungamento del contratto della centrocampista che sarà in vigore fino al 30 Giugno 2027. La calciatrice è stata ceduta in prestito per la stagione 2025/26 alla Ternana Women”.

Nuova avventura in Umbria

Pastrenge è arrivata a Firenze lo scorso anno dall'Inter ed ha messo insieme 24 presenze alla prima stagione in viola, segnando anche un gol. Ora per lei una nuova avventura in Umbria, nella neopromossa Ternana Women, per la prima volta salita nella massima serie del calcio femminile italiano.