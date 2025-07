La Fiorentina Femminile chiude il terzo innesto del suo mercato: ufficiale l'arrivo di un difensore centrale dal Sassuolo

Arriva un altro rinforzo per la rosa femminile della Fiorentina, che analogamente a quella maschile ha cambiato allenatore e sta inanellando nuovi innesti. Il terzo di questa estate parla anche italiano: dal Sassuolo è infatti ufficiale l'arrivo di Benedetta Orsi, centrale difensivo classe 2000 anche nel giro della Nazionale italiana, con la quale ha raccolto già 9 presenze.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Benedetta Orsi.

Nata a Sassuolo il 25 Febbraio 2000, Benedetta è un difensore e arriva proprio dalla squadra neroverde. Cresciuta nella Reggiana, con cui ha vinto un Campionato di Serie B, la giocatrice ha poi vestito la maglia dell’Empoli nella stagione 2017/18.

Nell’estate 2018 passa al Sassuolo dove colleziona oltre 125 presenze in neroverde segnando una rete. Nel 2022 Benedetta ha debuttato in Nazionale Maggiore nella vittoria 1-0 sulla Danimarca alla Algarve Cup.

Dopo otto stagioni in Emilia Romagna, Benedetta ha scelto la Fiorentina per proseguire la sua carriera. La giocatrice ha firmato un contratto con la Viola fino al Giugno 2027 con un’opzione a favore del club per la stagione successiva.



BENVENUTA BENEDETTA!