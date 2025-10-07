La situazione estremamente complicata della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. Ne parla anche il giornalista Fabio Caressa, sul suo canale YouTube: “Mi sembra in grande confusione tecnica ed emotiva. Forse è dovuto al fatto che Pioli sia arrivato in ritardo, magari per questo non è ancora riuscito a incidere. Non credo che la squadra sia poi costruita così male. Il centrocampo è tutt'altro che fenomenale, anzi, ma non così male”.

“Se inizi ad annaspare, restare a galla è più dura. Ma Pioli può farcela”

E conclude: “La Fiorentina deve fermarsi e calmarsi, innanzitutto. Deve mettersi lì e riflettere, perché la situazione è molto complicata. L'unica soluzione, adesso, è ritrovare delle certezze. Perché altrimenti, senza trovarne, quando incominci ad annaspare è più faticoso stare a galla. Ma credo che Pioli ce la possa fare”.