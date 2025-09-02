Kouamé fuori dalla lista per la Conference, ma dentro in quella per la Serie A. Un assente in entrambe le liste

In questi minuti la Fiorentina ha fatto sapere attraverso i propri canali le liste dei calciatori che Pioli utilizzerà sia per la Conference League, sia per la Serie A.

La lista della Serie A

I nomi delle due liste sono pressoché gli stessi (LEGGI QUI LA LISTA UEFA), tranne che per Christian Kouame, assente in Europa ma presente in quella per il campionato. L'ivoriano è attualmente in fase di recupero dopo l'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto a maggio, ma con il suo rientro potrebbe tornare tra i convocati in Serie A.

Un assente in entrambe le liste

Gino Infantino è invece assente in entrambe le liste, mentre Abdelhamid Sabiri compare in tutte e due gli elenchi.