Bocci: "Se riesci a sbagliare col VAR significa che sei scarso. Questa squadra ha delle lacune e Paratici..."

Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare l'ultima prestazione della Fiorentina, culminata nella sconfitta col Como.

“Se sbagli col VAR, sei scarso”

Queste le sue parole: “Gli errori arbitrali contro il Como? Non voglio pensare alla malafede, ma se sbagli anche con l'aiuto del VAR significa che sei scarso. Sul secondo gol della Fiorentina c'è stato un ritardo assurdo dovuto ad un mal funzionamento generale, tutto ciò sembra pazzesco”.

Sulla prova dei viola contro il Como

Il giornalista ha poi proseguito: “Questa Fiorentina non capisce le fasi della partita: secondo me manca un mediano, senza cui diventa più difficile difendere, come De Roon o Matic. Giudizi sul centrocampo? Atta purtroppo è infortunato, mentre Oulai ha potenzialità ma bisogna ragionare sul suo impiego: penso che la cosa migliore sarebbe un centrocampo a tre, anche perché Mastantuono e Jimenez non coprono mai. La squadra in alcune zone è stata assemblata male, e Paratici in questo deve prendersi le sue responsabilità”.

