Lodi: "Vergara giocatore alla Cassano. Pensavamo che Goretti se lo sarebbe portato a Firenze"

E dire che Goretti a Reggio Emilia ha avuto modo di vederlo da vicino ma Antonio Vergara è sempre rimasto in orbita Napoli, nonostante quanto il suo scopritore Salvatore Lodi si aspettava:

“Lo vidi giocare quando aveva 8 anni e pensai subito che avrebbe fatto faville. Aveva una forza esplosiva impressionante, sembrava un piccolo uomo che giocava con i bambini. Lui è uno che da del tu al pallone, mi colpirono anche la sua tenacia e la sua umiltà. Era già giocatore all'epoca” ha detto a Sky Sport.

"I gol con Chelsea e Fiorentina sono stati impressionanti, ma può dare ancora di più. La sua fortuna è stata la sfortuna del Napoli, ossia gli infortuni. Noi eravamo convinti che andasse via, perché lui aveva tantissimo mercato. Pensavamo che Goretti se lo sarebbe portato a Firenze. Lui è un giocatore 'alla Cassano'. Con la Fiorentina mi ha fatto un'impressione pazzesca”.