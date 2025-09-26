Gli intoccabili di Pioli sono sugli esterni. E sul modulo...
La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si concentra sull'importanza nella rosa della Fiorentina di Gosens e Dodo, ormai inamovibili per Pioli in uno schema di giocatori che invece sembra in continuo movimento.
Tra i più utilizzati
Non a caso il brasiliano è il più utilizzato in queste prime sei partite da Pioli (senza saltare un minuto), mentre il tedesco è il terzo con più minuti in campo dopo solo Pongracic.
Ideali per i due schemi
Sono ideali sia per il 4-4-2 che per il 3-5-2, in moduli che potrebbero anche confondersi a Firenze. Le fasce esterne sono da sempre il punto di riferimento per il gioco di Pioli
Gol e alternative
Senza Lamptey toccherà a Fortini supportare Dodo, mentre a sinistra Parisi si vedrà più in Europa che altro. Al di là delle presenze poi ci sono i gol: per entrambi il primo è già arrivato contro il Polissya. Ora c'è da incidere anche in campionato. Serve come il pane.