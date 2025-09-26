Gli intoccabili di Pioli sono sugli esterni. E sul modulo...

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si concentra sull'importanza nella rosa della Fiorentina di Gosens e Dodo, ormai inamovibili per Pioli in uno schema di giocatori che invece sembra in continuo movimento.

Tra i più utilizzati

Non a caso il brasiliano è il più utilizzato in queste prime sei partite da Pioli (senza saltare un minuto), mentre il tedesco è il terzo con più minuti in campo dopo solo Pongracic.

Ideali per i due schemi

Sono ideali sia per il 4-4-2 che per il 3-5-2, in moduli che potrebbero anche confondersi a Firenze. Le fasce esterne sono da sempre il punto di riferimento per il gioco di Pioli

Gol e alternative

Senza Lamptey toccherà a Fortini supportare Dodo, mentre a sinistra Parisi si vedrà più in Europa che altro. Al di là delle presenze poi ci sono i gol: per entrambi il primo è già arrivato contro il Polissya. Ora c'è da incidere anche in campionato. Serve come il pane.