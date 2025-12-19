Bernardeschi si rompe la spalla, poi il Bologna di Italiano elimina l'Inter ai rigori. Ecco la finale di Supercoppa Italiana

In questa giornata di Serie A, dove la Fiorentina giocherà contro l'Udinese, quattro partite si recupereranno a gennaio. Questo perché è tempo di Supercoppa Italiana, dove a Riyad sono impegnate le quattro qualificate. Ieri il Napoli ha staccato il pass per la finale battendo 2-0 il Milan, con le reti di Neres e Hojlund.

Tempo di Supercoppa Italiana

Quest'oggi, invece, Bologna-Inter è terminata 1-1 alla fine dei tempi regolamentari: a Marcus Thuram in avvio ha risposto Orsolini dal dischetto. Ai tiri di rigore, poi, è finita 3-2 in favore dei rossoblù, dopo cinque penalty sbagliati consecutivamente. Vincenzo Italiano, dunque, elimina Chivu. Durante la gara, l'ex viola Federico Bernardeschi si è rotto la spalla sinistra, almeno secondo il labiale dello stesso Orsolini che ha chiamato il cambio per il compagno, caduto in modo scomposto dopo un contrasto con Bonny. Ci si può attendere un lungo stop.

Ecco la finale

La finale di Supercoppa Italiana, dunque, sarà Bologna-Napoli. A tutti gli effetti, dunque, si affrontano i campioni d'Italia contro i vincitori della Coppa Italia.