Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Polissya parlando delle ultime situazioni di mercato legate al mondo viola, in particolare quella di Comuzzo.

“Comuzzo resta? Comuzzo gioca, un ragazzo di quell'età con il pressing che ha sentito in questi periodi, ha comunque trovato la lucidità di dire al mister che se la sente di giocare: tanta roba. Questo è un passaggio turno che va fatto assolutamente, non si può pensare altrimenti, il mister e i ragazzi sono concentratissimi e non devono prendere l'impegno sottogamba, per chiudere i conti”.

“Lindelof e Caviglia? Stasera pensiamo solo a questa partita, loro sono due profili validi e interessanti che giocano in ruoli che ci interessano, ma stasera pensiamo solo a questa partita. Abbiamo tempo fino a lunedì a mezzanotte per sbizzarrirci”