Kalinic: "Alla Fiorentina il mio momento migliore, la tripletta contro l'Inter indimenticabile. Sul futuro..."

Anche Nikola Kalinic, attaccante della Fiorentina tra il 2015 ed il 2017, è presente al Viola Park per il Centenario del club ed è intervenuto ai media presenti.

"Molto felice di essere qui"

"Sono molto felice di essere qui per il Centenario, ricordo tanti momenti belli passati alla Fiorentina. Inter-Fiorentina 1-4 e la mia tripletta a San Siro rimangono l'emozione più bella, ma ci sono state tante di partite che mi porto dietro".

“Qua ho giocato il mio calcio migliore”

“Ho giocato qua il mio calcio migliore, anche grazie a mister Sousa, abbiamo fatto bene sia in Serie A che in Europa League. Posso dire solo grazie a questa città ed ai tifosi: sono sempre stati al nostro fianco e per loro siamo stati importanti”.

Un parere sulla nuova Fiorentina

Come vedo questa Fiorentina: "Spero bene, vedo tanti giocatori nuovi. Bisognerà vedere chi sostituirà Kean, vediamo chi arriverà”.