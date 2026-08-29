Ferrari: "Una giornata cosi è un motivo d'orgoglio per noi. Col Frosinone non possiamo sbagliare"

Nel giorno della festa per il Centenario della Fiorentina, il direttore generale gigliato Allessando Ferrari a parlato ai microfoni di TGR Toscana. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"È bellissimo essere qui, tutti sono arrivati con grande entusiasmo e con la voglia di partecipare. Per noi è motivo d'orgoglio vivere una giornata cosi speciale, così come lo è stato vedere la festa dei tifosi e la felicità del presidente".

“Non si può non fare una grande prestazione contro il Frosinone”

Ha poi pero ricordato che sarà importante far bene anche nella partita contro il Frosinone: "Al di là dei festeggiamenti c'è una gara delicata da affrontare nel migliore dei modi. In una giornata come questa non si può non fare una grande prestazione".