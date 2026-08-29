Fiorentina-Frosinone: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

A quasi 4 mesi dall'ultima sfida casalinga in campionato della scorsa stagione, e dopo l'esordio in Coppa Italia contro il Benevento, la Fiorentina torna a giocare al Franchi una partita ufficiale: questo pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 18.30, la squadra di Fabio Grosso è attesa dalla delicata sfida contro il neopromossa Frosinone del toscano Massimiliano Alvini. Dopo la clamorosa e pesante batosta dell'Olimpico, e soprattutto in vista della festa in programma dopo il fischio finale, i viola sono chiamati alla vittoria senza se e senza ma. Non ci sarà probabilmente in campo, ma neanche tra i convocati, Moise Kean, ormai promesso sposo al Como. Potrebbe invece essere la prima volta di Oulai, Jimenez e Valdepenas titolari davanti ai loro nuovi tifosi. arbitra la sfida Giuseppe Collu della sezione di Cagliari

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