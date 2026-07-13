L'attaccante del Chelsea che 'piace molto' alla Fiorentina: dalle giovanili del Barcellona ad un prestito durato... un mese

Il giornalista sportivo Ben Jacobs ha rivelato che c'è anche la Fiorentina nella corsa ad un attaccante del Chelsea.

Le parole di Jacobs

Il giornalista di talkSPORT, parlando di Marc Guiu, ha infatti commentato: “Il Sunderland è ancora interessato a comprarlo definitivamente, dopo averlo avuto in prestito. Ma so che su di lui ci sono anche altri club: l'Ipswich in Inghilterra, mentre mi è stato riferito che alla Fiorentina piace molto il ragazzo. Sarà una cessione abbastanza facile per il Chelsea, che lo ha pagato solo cinque milioni: è il classico profilo che piace a molti club per il suo potenziale”.

A caccia di riscatto

Classe 2006, dopo la trafila di giovanili del Barcellona Guiu esordisce in prima squadra nella stagione 2023/24, collezionando 7 presenze e due reti. Arriva al Chelsea, dove dopo una prima annata positiva (sei reti in quattordici presenze) passa al Sunderland in prestito: ci durerà appena tre partite - dove trova una rete - prima di essere richiamato per via dell'infortunio di Delap, altro attaccante. Ma lo spazio a Londra è pochissimo, e colleziona solo due reti in tredici presenze.