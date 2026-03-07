Un infortunio non banale per Beltran, Corberàn: "Difficile dire quando rientrerà, dipende da..."

L'allenatore del Valencia Carlos Corberán ha parlato di Lucas Beltrán, attaccante della Fiorentina in prestito in Spagna, che non può ancora allenarsi normalmente a causa di un fastidio al tendine rotuleo, in vista della partita contro il Deportivo Alavés.

‘I progressi dipendono da…’

"È difficile sapere quando tornerà. I suoi progressi dipendono dalla sua tolleranza al dolore ", ha spiegato Corberán, sottolineando che l'infiammazione di questo tendine provoca un dolore intenso e richiede un monitoraggio molto attento. Secondo l'allenatore, Beltrán è attualmente in trattamento per aiutarlo a gestire il carico e sta già lavorando in campo con gli specialisti della riabilitazione, quindi la speranza di vederlo tornare presto in azione rimane.

Un'infiammazione dolorosa

L'allenatore ha sottolineato che il recupero di Beltrán dipende non solo dal trattamento medico, ma anche da come il giocatore gestisce il carico di lavoro e il dolore. Nelle sue parole, "quando un tendine rotuleo si infiamma, è molto doloroso", ha sottolineato la complessità del suo processo riabilitativo.