Verona e Bologna non si fanno male: un pari a reti bianche... che va bene anche alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Verona e Bologna non si fanno male, in un triste posticipo del lunedì sera. Ritmi alquanto bassi, con poche fiammate da entrambe le parti. Uno 0-0 che probabilmente non accontenta nessuno ma che rispecchia gli attributi delle due formazioni.

Hellas Verona che con questo punto raggiunge la Fiorentina a quota 7, insieme anche a Torino, Frosinone e Napoli. Il Bologna di Thiago Motta invece sale a 5 punti, distante due lunghezze dai Viola di Italiano.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli 7, Frosinone 7, Fiorentina 7, Torino 7, Verona 7, Atalanta 6, Bologna 5, Genoa 4, Monza 4, Roma 4, Sassuolo 3, Lazio 3, Udinese 3, Cagliari 2, Salernitana 2, Empoli 0.