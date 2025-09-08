Pensa avere uno dei portieri più forti del mondo in rosa e non rinnovargli il contratto e perderlo a zero. Pensa strapagare il portiere dell'Inter che arriva da te e combina disastri su disastri. Pensa cederlo preso dalla disperazione al Trabzonsopor in prestito.

Disastro United

Questa in breve la cronostoria di quello che è successo al Manchester United, storico club inglese che da tempo fa discutere per le sue scelte di campo. Tra le più assurde quella del mancato rinnovo di David De Gea, adesso alla Fiorentina, nel 2023.

E Onana va in Turchia

Onana, arrivato dall'Inter per 50 milioni di euro, dopo la sequela di figuracce, è stato scaricato dai Red Devils, che ora lo gireranno in prestito al Trabzonspor in Turchia.