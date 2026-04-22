Piccinetti: "Grosso mi piace, ma conta il progetto. Vanoli ha il vantaggio di conoscere già l'ambiente"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “La cosa più importante è il progetto che vuole avviare Paratici, in base a quello si sceglie l'allenatore. Se non hai i calciatori forti è inutile prendere un grande allenatore, quindi le due cose coincidono. Secondo me le prime vere notizie cominceranno a uscire quando saremmo matematicamente salvi, però se devo cambiare tanto per cambiare allora tanto vale tenere Vanoli che conosce già la squadra, le dinamiche, i problemi. Con lui sarebbe più facile fare delle scelte sulla rosa”.

“Voglio vedere il bel gioco”

Poi ha aggiunto: “Io voglio vedere la Fiorentina giocare a calcio, difficile dire se Vanoli potrà riuscirci vista la situazione che ha trovato quest'anno. Il discorso comunque va oltre l'allenatore e s'allarga ai singoli, io voglio calciatori che sbagliano una partita ogni tanto e che hanno continuità di rendimento. Quest'anno non c'è stato nemmeno un giocatore che ha fatto bene per più di due partite di fila".

“Grosso mi piace”

Su Grosso: “Mi sembra un allenatore serio, equilibrato e razionale, ha vinto la Serie B con il Sassuolo e in Serie A è riuscito a dare alla squadra un bel gioco. Come figura mi piace, ma se la società lo sceglie deve farlo consapevolmente e mettergli a disposizione una rosa adatta. Ripeto, bisogna partire dal progetto che dovrà essere almeno biennale, perché per ricostruire una squadra un anno non basta”.