Vanoli deve rinunciare ad un difensore per il Sassuolo, Grosso ancora senza il suo leader tecnico: i dettagli

Dopo il comunicato del Giudice Sportivo è confermato che la Fiorentina dovrà fare a meno di un giocatore per squalifica per la sfida di domenica prossima contro il Sassuolo.

Scatta la squalifica

Marin Pongracic era diffidato ed è stato ammonito ieri a Lecce per proteste, rimediando il decimo cartellino giallo del campionato e pertanto non sarà a disposizione di Vanoli.

Grosso senza il dieci

Nessuna squalifica nuova per il Sassuolo, ma Domenico Berardi dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica dopo i due turni rimediati nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Il numero 10 emiliano non sarà pertanto della sfida. Out anche Luca Nicola Traggiai, membro dello staff sanitario neroverde, espulso durante Sassuolo-Como per proteste.