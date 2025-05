La madre di tutti i riscatti, nonché la situazione più intricata di tutte. Che cosa fare con Albert Gudmundsson? L'interrogativo risuona da tempo all'interno della Fiorentina e ancora una soluzione definitiva non è stata trovata.

Terza via

Riscatto o farlo tornare al Genoa? In realtà ci sarebbe anche una terza via della quale si legge stamani all'interno de La Gazzetta dello Sport, ovvero quella di rimettersi intorno ad un tavolo con il club genovese per ridiscutere le condizioni economiche del passaggio in viola dell'islandese.

La Fiorentina ha pagato sei milioni per il prestito oneroso del giocatore e dovrebbe decidere di versarne altri 17 per farlo tutto suo, stando alle attuali condizioni d'acquisto. Troppi per quello che ha fatto vedere in questa stagione e pensando anche che c'è procedimento penale ancora in corso.

Trattativa sì, ma ad una condizione…

Il Genoa potrebbe anche accettare di ridiscutere i termini però ad una sola condizione: che non vi sia nessun altra squadra pronta a prendere l'attaccante. Eh già, perché nel corso degli ultimi dodici mesi comunque vi sono state delle società che lo hanno tenuto sotto osservazione.