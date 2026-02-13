Cecconi: "L'unica arma che la Fiorentina può avere contro il Como è il contropiede. Vanoli? Non ci sono alternative credibili"

Il doppio ex di Fiorentina e Como Luca Cecconi ha parlato a La Nazione della gara tra viola e lariani che si svolgerà sabato al Sinigallia.

Le parole di Cecconi

“Nel calcio non esistono partite dall’epilogo scontato. È chiaro che, per i viola, si tratterà di una gara difficile contro un avversario forte, ma ogni partita ha una storia a sé. Difesa e contropiede in questo momento è probabilmente l’unico approccio che la Fiorentina può permettersi contro il Como. I lariani sono cresciuti rispetto all’anno scorso grazie alla continuità del lavoro e hanno aggiunto giocatori importanti sugli esterni. Ma la Fiorentina non deve partire battuta, perché sa che può puntare su compattezza e ripartenze”.

Sui nuovi e Vanoli

“Solomon mi ha colpito molto. È partito forte, con due gol che dicono tanto. Oltre alle qualità tecniche, mi sembra abbia anche lo spirito giusto per provare a salvare la squadra. Cosa, mi permetto di dire, che altri non hanno. Vanoli? Quando si cambia allenatore lo si deve fare per migliorare. E io non so se per la Fiorentina oggi esista un’alternativa credibile in grado di garantire un salto di qualità. Al di là del risultato, credo che domani conterà molto la prestazione. Se la squadra scenderà in campo motivata, sarà quello l’aspetto principale da valutare”.