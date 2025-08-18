FOTO - E gli amici viola dei Balcani si ritrovano a Firenze
Ritrovo di squadra, o per meglio dire di gruppo, per alcuni componenti della Fiorentina. Albert Gudmundsson, fantasista gigliato, ha postato sui social una foto in cui si vede tutta la “banda” di suoi amici in viola.
FOTO
“My balkan brate's” il commento a corredo dell'immagine, che raffigura l'islandese stesso, assieme a Dzeko, Kospo, Brekalo, Pongracic e anche Barak. Un bel quadretto con alle spalle i monumenti più rappresentativi di Firenze.
💬 Commenti