Král: "L'obiettivo per domani è non perdere a Firenze, poi vedremo. Ujfalusi è fenomenale"

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, il difensore del Sigma Olomouc Jan Král è intervenuto in conferenza stampa, anche sul momento delicato del Sigma: “Effettivamente le ultime settimane sono state un po' difficili, come per la Fiorentina che non ha vinto nessuna partita del campionato. Noi, invece, almeno abbiamo fatto qualche vittoria. E abbiamo avuto qualche problema nel segnare, ma la nostra difesa è stata piuttosto solida. Obiettivo in Conference? Siamo venuti qui per fare una buona partita, l'obiettivo è non perdere. Per il futuro andremo partita dopo partita, vediamo”.

Su Ujfalusi e sul suo rapporto con il Sigma e con Firenze: “Per me è un'ispirazione. Hanno un peso tutta la sua esperienza, i grandi club in cui ha giocato e le sue prestazioni. Ha avuto un grande rispetto da tutti i tifosi che ha frequentato, è fenomenale”.