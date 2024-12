Flachi: "A questa squadra manca Bove, gli esterni non reggono il ritmo. Sconfitta col Bologna non rovinerà l'ottimo momento dei viola"

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato durante il PentaSport di Radio Bruno, tornando sulla partita di domenica contro il Bologna e sulle scelte di formazione dei viola.

“Domenica abbiamo faticato nel secondo tempo, siamo calati come contro il Cagliari, io penso sia colpa del modulo. I nostri esterni non riescono a fare tutti i compiti che gli vengono richiesti, non possono tenere il ritmo se devono sia attaccare, sia difendere, tutta la partita: due come Beltran e Colpani fanno fatica quando si tratta di fare chiusure difensive, o di raddoppiare, non hanno gamba per giocare sulla fascia. Questo si ripercuote anche sugli altri, guardate Gosens, non viene quasi mai su per il campo perché gli manca Bove che apriva il campo e gli dava più libertà".

“Palladino troverà sicuramente la soluzione. Anzi, la sua assenza è stata una bella batosta mentale: i giocatori hanno sicuramente sentito la mancanza del mister, di come li incita e li carica, è chiaro che per loro sia lui il punto di riferimento. Comunque, è già acqua passata: questa sconfitta non può rovinare quanto di stupendo fatto finora dalla Fiorentina, è un piacere vederli giocare. Ci aspettano tante soddisfazioni”.