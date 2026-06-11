Galloppa lascia la Fiorentina e prende il posto di Sottil. E ora la Primavera viola…

Daniele Galloppa è pronto per diventare il nuovo allenatore del Modena. Le parti hanno sistemato gli ultimi dettagli, e ora manca solo la firma sui documenti. Galloppa ha scelto il club gialloblù nonostante diverse richieste da club di Serie B.

Il dopo Sottil

Il Modena si prepara dunque a ripartire dopo l'esonero di Andrea Sottil, ex viola e padre del calciatore della Fiorentina Riccardo. I Canarini hanno puntato sull'allenatore romano, reduce dalla vittoria del campionato Primavera 1 con la Fiorentina.

Il sostituto in viola?

C’è attesa ora per capire chi sarà il sostituto di Galloppa sulla panchina della Fiorentina Primavera. La società viola dovrebbe optare per un nuovo profilo, estraneo al momento alle giovanili gigliate.