L'ex giocatore della Fiorentina Riccardo Maspero ha commentato a TMW Radio la lotta salvezza in cui è invischiata anche la squadra viola.

Sulla costruzione della Fiorentina

"E' vero, quando si fa una squadra serve equilibrio ma alla fine se tu hai i giocatori che ti fanno gol, la partita te la risolvono. Senza questo attacco e con quella difesa, la Fiorentina sarebbe spacciata. Invece ha un attacco importante, che deve sfruttare. Deve cercare di fare un gol più degli avversari, perché la storia di questo campionato dice che comunque un gol quella difesa lo prende. E' una costante prendere gol, quindi per forza deve cercare di spingere in attacco".

Sulla lotta salvezza

“La Cremonese è in crisi perché gli manca il gol. E' andata a prendere Djuric, ma non puoi pensare che ti risolva la situazione e ti salvi lui. Detto questo, tornado alla Fiorentina, quando rincorri e poi stecchi come a Udine, sembra che ti cada tutto il mondo addosso. Ora gli equilibri sono molto sottili. La Fiorentina ha tirato fuori il meglio quando proprio ha visto la morte in faccia. Lì si è tirata fuori e ha ottenuto una serie di risultati che gli hanno permesse di steccare ancora qualche partita. Ma ora deve stare sul pezzo, perché non ci sono chance ulteriori per sbagliare”.

Sugli allenatori in corsa

"L'allenatore migliore al momento è quello che riesce a trasmettere più serenità. Togliere la paura, i dubbi, è il fattore chiave. E forse quello che è più abituato è Nicola".