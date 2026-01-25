Cecchi: "Mandragora e Ndour non si sono visti, Comuzzo spaesato. Ma c'è una cosa da salvare..."
Sulle pagine de La Nazione il noto giornalista Stefano Cecchi, ha commentato la dolorosa sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari. Uno scontro salvezza che complica e non poco la stagione viola.
Cosa è mancato ai viola
"Alla Fiorentina sono mancate tante cose - scrive Cecchi - E' mancato il Fagioli versione Pizarro delle ultime gare. Sono mancati i suoi compagni di reparto Mandragora e Ndour che, come il pallone arancione, non si sono visti quasi mai. E' mancato un Gosens ai suoi livelli e l'attenzione difensiva tutta, con un Comuzzo spaesato come nelle giornate peggiori.
Una nota positiva
Cecchi continua cercando anche di trovare qualche nota positiva nella prestazione insufficiente dei viola: “Ma la cosa che forse più è mancata sono stati quegli spazi che un Cagliari intasante non ha mai concesso. Cosa salvare? Quell'assalto finale col cuore in gola a dichiarare una voglia orgogliosa di non cedere al destino avverso. Ma non è certo cosa bastevole a scaldare il cuore”.