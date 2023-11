A Radio Bruno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato del match di stasera tra Fiorentina e Juventus:

“Devolvere i fondi dell'incasso sarebbe un'iniziativa lodevole, ma non so se sarà fatto. La partita di stasera al Franchi? Non doveva essere giocata. Avrei giudicato non opportuno non giocare, ma le competenze sono di altri”.