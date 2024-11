Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, toccando vari temi importanti come quello legato al futuro arrivo viola Valentini, ma spaziando anche sulle prospettive del prossimo mercato di gennaio della Fiorentina.

‘La Fiorentina vorrebbe Valentini prima per allenarsi, sul fronte Boca…’

"Martinez Quarta sta trovando meno spazio del previsto, su Moreno in Argentina c’è curiosità di capire come stia andando. Su Valentini sponda Boca filtra molto poco, ma ci sono state novità. È stato chiesto al Boca di poter far aggregare il calciatore qualche giorno prima alla Fiorentina e si attendono risposte. A quanto pare al calciatore è stato concesso di allenarsi in gruppo al Boca Juniors, dopo essere stato a lungo fuori squadra".

‘Palladino ha una squadra con tante alternative’

"Beltran ha dimostrato di saper giocare in tante maniere, il falso neve non è la posizione in cui rende di più, ma nel modulo di Palladino avendo libertà di muoversi può diventare molto pericoloso. Non dimentichiamo che deve rientrare Gudmundsson, il fiore all’occhiello del mercato viola. La Fiorentina sta dimostrando di essere più forte anche delle assenze, ha trovato anche un’impronta chiara dal proprio allenatore. Palladino ha in mano una squadra con tante alternative, calciatori che erano punti della Fiorentina ora stanno facendo fatica a trovare spazio. Quando tutto funziona così bene, trovare spazio è più difficile".

“Non è facile toccare col mercato una squadra che sta andando benissimo, mai come quest’anno però durante la sessione si dovrà valutare di andare ad inserire un profilo che possa alzare il livello delle rotazioni e diventare un titolare in più per Palladino. La Fiorentina ha dimostrato di saper operare coi tempi giusti e speriamo possa farlo anche a gennaio”.