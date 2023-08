Un arbitro da quattro rigori (e uno solo a favore) in tre partite per la Fiorentina. E con l'Inter ha un due su due

Domenica prossima la Fiorentina sarà impegnata sul campo dell'Inter. E per questa gara che avrà inizio alle ore 18.30 sarà diretto da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Tre sono i precedenti coi viola e lo score parla di due vittorie, una sconfitta e zero pareggi, cinque gol fatti e tre subiti dai gigliati. Scendendo nel particolare le tre direzioni sono Spezia-Fiorentina 1-2 (2021/22), Napoli Fiorentina 1-0 (2022/23) e Sassuolo-Fiorentina 1-3 (2022/23). In queste tre gare sono stati concessi da lui ben quattro rigori (uno solo a favore dei gigliati e per giunta sbagliato da Piatek a La Spezia) e due rossi (tutti ai danni del Sassuolo).

Con l'Inter invece troviamo due partite e due vittorie per i nerazzurri, entrambe in casa ed entrambe nel 2021/22: 4-0 al Cagliari e 2-1 al Venezia.