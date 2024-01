Le pretendenti per Nzola in bassa Serie A. Sgomita anche il Cagliari, che però ha bisogno di un'apertura da parte della Fiorentina

Valutazioni in corso per Nzola

L'attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola sta decisamente deludendo le aspettative della piazza. Che fare adesso con lui? Si valuta l'ipotesi di una partenza immediata, quantomeno in prestito, anche se il club viola sembra aver già scosso la testa a un addio temporaneo.

Ci riprova il Cagliari

Dopo Empoli, Genoa e Salernitana, anche il Cagliari torna sulle tracce di Nzola, come riporta Cagliarinews24.com. Un interesse che, per altro, dura dall'estate scorsa. Per ora la Fiorentina apre solo a cessione definitiva e, a queste condizioni, i rossoblù non possono ancora muoversi. Se la corsa all'angolano dovesse protrarsi fino alle ultime ore di mercato, scenario ipotizzabile, il club sardo potrebbe credere nell'apertura al prestito della Viola.